Культурная афиша Тюмени на сентябрь: открытие концертно-театрального сезона

Фото: пресс-служба ТКТО

В сентябре тюменцев ожидает долгожданное открытие нового сезона в Тюменском драмтеатре, филармонии, Театре кукол и Дворце культуры "Нефтяник". Первые мероприятия после снятия ограничений состоятся 2 и 4 сентября.

Горожанам снова представится возможность посмотреть любимые спектакли в ТБДТ, а также послушать живое исполнение музыкантов филармонии, полюбоваться мастерством танцевальных коллективов и порадовать детей кукольными спектаклями. Подробнее – в Топе самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмень".

В Концертном зале им. Ю. Гуляева 2 сентября состоится открытие 62-го концертного сезона Тюменской филармонии! Впервые сезон откроет государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени" - настоящая визитная карточка нашей области. Начало концерта в 19 часов.

В Тюменском Большом драматическом театре сезон откроется немного позднее – 4 сентября. Зрители увидят спектакль "Восемь женщин" – оригинальную и очень музыкальную версию знаменитой истории в исполнении артистов ТБДТ. Присоединиться к просмотру можно в 19:00.

Также драмтеатр порадует в этот день необычным проектом "Антиспектакль". Он был создан во время режима повышенной готовности и, наконец, дождался своего времени. Актеры с нетерпением ждут выхода на сцену и полны творческих идей. Стартует концерт-спектакль в 22 часа.

Первой постановкой, которую покажут в Театре кукол, станет "Айболит". Малыши познакомятся с добрым доктором и помогут ему пережить все трудные ситуации. Спектакль покажут 12 сентября в 12 и 14 часов.

На сцене Тюменской филармонии 16 сентября в 19:00 пройдет показ спектакля "Это беспощадное искусство". Блестящая игра Александра Пашкова, Петра Красилова, Анатолия Руденко и Глафиры Тархановой сделает ваш вечер незабываемым.

А на следующий день здесь же пройдет концерт группы "Кватро". Это юбилейный концерт коллектива, поэтому программа обещает быть насыщенной. Начало мероприятия в 19:00.

На сцене Дворца культуры "Нефтяник" отпразднует свой юбилей большая дружная семья под названием "Юность Сибири". Ребята выступят 19 сентября в 17:00.

Для любителей современного юмора ДК "Нефтяник" подготовил интересное мероприятие – сольный концерт комика Алексея Щербакова. Выступление запланировано на 23 сентября, 19:00.

Культурная жизнь Тюмени возобновляется – выбирайте мероприятия по душе и проводите время с пользой.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.