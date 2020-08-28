Тюменцам напоминают подать заявление на выплату на детей до 16 лет

Жители Тюменской области, которые еще не получили выплату на детей до 16 лет, могут подать заявление до 30 сентября включительно.

Для своевременного получения выплат в полном объеме жителей Тюменской области призывают не откладывать подачу заявление на более поздний срок.

"Пенсионный фонд актуализировал списки граждан, не подавших заявления на выплаты. Сейчас специалисты ПФР активно обзванивают жителей региона и предлагают подать заявление на данную меру поддержки. К сожалению, в нашей базе есть контактные данные не всех родителей. Некоторые из них не выходят на связь, поэтому мы обращаемся к гражданам через средства массовой информации", — говорит заместитель управляющего Отделения ПФР по Тюменской области Виталий Левенков.

Ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев на детей до трех лет Пенсионный фонд стал производить с апреля, с июня — осуществляет единовременные выплаты в размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет. по расчетам регионального Отделения ПФР, средства получили порядка 290 тысяч детей по всей Тюменской области.

"Обращаюсь к семьям, у которых детям исполнилось (исполнится) 3 года в период с 01.07.2020 по 30.09.2020. Вы также имеете право на данную выплату. Для этого необходимо подать заявление в установленном порядке через Портал госуслуг, клиентские службы ПФР или МФЦ", — рассказал Левенков.

Кроме того, в соответствии с указом Президента от 23 июня, в июле право на дополнительную единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили родители, усыновители, опекуны и попечители детей, родившихся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. Особенностью этой выплаты стал беззаявительный порядок — ее предоставление осуществляется автоматически, на основании поданных заявлений на ежемесячную и/или единовременную выплаты.

Семьи, которые еще не обращались за получением выплаты, могут это сделать до 30 сентября 2020 года включительно через Портал госуслуг, клиентские службы ПФР или МФЦ.

Получить более подробную информацию, а также предварительно записаться на прием можно по номерам регионального колл-центра ОПФР — 8 (800) 600-01-82 (звонок бесплатный), 8 (3452) 56-25-00.

Для заполнения заявлений понадобятся документы:

— паспорт заявителя;

— свидетельство о рождении каждого ребенка, на которого предусмотрены выплаты;

— реквизиты банковского счета заявителя;

— документы, подтверждающие нахождение ребенка под опекой.

Получение выплаты в отделениях Почты России законом не предусмотрено.