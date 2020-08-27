Тюменский общественный транспорт проверили на безопасность

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Безопасность пассажирских перевозок в рамках мероприятия "Автобус" проверили тюменские автоинспекторы. За день они проверили 437 автобусов, в каждом четвертом случае были выявлены нарушения.

13 автобусов были выпущены на линию с техническими неисправностями, на индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц составлены административные материалы. Один водитель автобуса превысил скорость, чтобы было зафиксировано с помощью скоростемера, один проехал перекресток на красный сигнал светофора, в четырех случаях зафиксированы нарушения правил пользования тахографами, у одного водителя отсутствовал полис ОСАГО, 22 водителя автобусов не использовали ремни безопасности, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.