В 2025 году в Тюменской области продолжат обновлять школьные автобусы

Минпромторг России подготовил проект постановления, предполагающий стопроцентное авансирование закупок новых школьных автобусов для обновления парков субъектов Российской Федерации в 2025 году.

"Согласно распределению школьных автобусов, подготовленному Минпросвещения России, общая потребность субъектов Российской Федерации в такой технике в следующем году превысит 3,1 тыс. штук. На эти цели из федерального бюджета в текущем году будет выделено 11,4 млрд рублей", - отмечено в сообщении.

Обновление парков школьных автобусов осуществляется в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина. Предлагаемое решение о стопроцентном авансировании позволит своевременно осуществить закупку техники в необходимых объёмах, производство высоколокализованных автобусов будет обеспечено на мощностях отечественных предприятий – "АЗ "НАЗ", "ПАЗ", "КАВЗ" и "УАЗ", - сообщает Тюменская линия.