В Тюменской области по вине водителей автобусов произошло 38 ДТП

15:47 26 августа 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня на территории региона сотрудники ГИБДД проводят сплошные проверки автобусов и их водителей. Автоинспекторы проверяют у них наличие всех необходимых документов, организацию проведения технического и предрейсового медицинского контроля, наличие и работу тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителями.

За 7 месяцев 2020 года в Тюменской области  по вине водителей автобусов  произошло  38 ДТП, в которых погибли 3 человека, получили ранения 48 человек.

"Два  ДТП с десятью пострадавшими пассажирами,  произошедшие  этим летом в Тюмени по вине водителей  маршрутного транспорта,    показали, что водители, от которых зависят жизни десятков людей, допускают  грубые нарушения транспортной дисциплины", — отметил заместитель начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Олег Толстиков

В этом году автоинспекторы привлекли за нарушение ПДД 1109 водителей автобусов, 68 индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц, эксплуатирующих автобусы.

Теги: водители , ГИБДД , общественный транспорт , проверки
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