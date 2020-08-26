В Тюменской области по вине водителей автобусов произошло 38 ДТП

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня на территории региона сотрудники ГИБДД проводят сплошные проверки автобусов и их водителей. Автоинспекторы проверяют у них наличие всех необходимых документов, организацию проведения технического и предрейсового медицинского контроля, наличие и работу тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителями.

За 7 месяцев 2020 года в Тюменской области по вине водителей автобусов произошло 38 ДТП, в которых погибли 3 человека, получили ранения 48 человек.

"Два ДТП с десятью пострадавшими пассажирами, произошедшие этим летом в Тюмени по вине водителей маршрутного транспорта, показали, что водители, от которых зависят жизни десятков людей, допускают грубые нарушения транспортной дисциплины", — отметил заместитель начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Олег Толстиков.

В этом году автоинспекторы привлекли за нарушение ПДД 1109 водителей автобусов, 68 индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц, эксплуатирующих автобусы.