На тюменских дорогах выявили чрезмерно затонированные авто

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мероприятие "Тонировка" провели автоинспекторы сегодня на территории региона.

Более сотни водителей Тюмени добровольно сняли со стекол своих автомобилей тонировку, не соответствующую ГОСТ. 15 автомобилистов не стали снимать тонирующую пленку, им выписали требования об устранения причин и условий, не соответствующих безопасности дорожного движения. Эти водители должны растонировать свои машины в течение трех дней.

В ходе мероприятия автоинспекторы отстранили от управления транспортом трех водителей в состоянии опьянения, коэффициент светопропускания стекол их автомобилей также не соответствовал ГОСТ. Водитель, ехавший по улице 30 лет Победы, 122 на автомобиле Renault Logan, был самым пьяным. Показания алкотестера составили 0,89 мг алкоголя на литры выдыхаемого воздуха.