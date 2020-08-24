В Тюменской области выполнено более 638 тысяч тестов на COVID-19

За минувшую неделю в регионе проведено более 31 тысячи тестов на наличие коронавирусной инфекции. Общее количество исследований за период ограничительных мероприятий — 638 220.

Жители Тюменской области без проявления клинических признаков заболевания могут пройти платное тестирование на COVID-19 в частных медицинских организациях.

Осуществляют забор и исследуют: ООО "Авиценна", ООО "Доктор-Арбитайло", ООО "Мать и дитя Тюмень", ООО "БиоМед+", АО МСЧ Нефтяник. Осуществляют только забор: ООО "СОГАЗ" ПРОФМЕДИЦИНА Тобольск", ООО "Никойл", ООО "Сибмединвест", ООО "Нефтяник-мед", ООО ТГК Диагностика, ООО "МедАС", обособленное подразделение "Медицина АльфаСтрахование г.Тюмень", Городская больница АО "Медицинский центр" Тюмень, ООО "Доктор-А" Тюмень, Московский тракт, ООО НОВАМЕД, ЧУ ЖД больница, ООО "Филатовская клиника", ООО "ДИВАДА-М" филиал КДЛ Инвитро, ООО "Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского", ООО "Медицинский центр "МЕДИС", ООО "ИНВИТРО-Урал", Доктор А Медосмотры, ООО "Регионмед", ООО МЦ "Медсервис", ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ДИАПАЗОН", ООО "Хеликс Тюмень", ООО "Гемотест Урал".

В управлении Роспотребнадзора по тюменской области напоминают, что лица, прибывшие на территорию РФ, должны пройти обследование в течение 3 дней за счет собственных средств и разместить результат на портале госуслуг.

В государственных медицинских организациях проходят обследование граждане, контактировавшие с больным COVID-19 после проведенного профилактического лечения на 8–10 день, жители области старше 65 лет и лица, проживающие в организациях социального обслуживания, заболевшие внебольничной пневмонией, все с признаками ОРВИ, медицинские работники, подлежащие мониторингу.