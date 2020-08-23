Что необходимо успеть тюменцам-садоводам в августе?

Завершается август, и погода тюменцев пока не радует. Особенно переживают садоводы. Сотрудник одного из тюменских садоводческих магазинов рассказал, что необходимо успеть предпринять дачникам в последние летние деньки.

Все виды садовых работ можно разделить на несколько категорий – сбор урожая, подкормка отплодоносивших культур и посев новых. По словам специалиста, во второй декаде августа можно заняться сбором томатов, даже недоспевших – в тепле они быстро дозреют. За полторы-две недели до сбора урожая необходимо прекратить полив репчатого лука. Для ускорения созревания можно приподнять вилами луковки и слегка подорвать корни. Также эксперт отмечает, что не стоит затягивать со сбором урожая, потому что плоды могут перезреть, утратить часть ценных вкусовых качеств или и вовсе испортиться.

Этот год для многих дачников стал богатым на урожай яблок. Для того, чтобы удержать ветви яблонь от полома из-за тяжести плодов, необходимо соорудить из подручных материалов подпорки.

Специалист также сообщил о том, что можно начинать выкапывать картофель, но делать это необходимо в солнечную и сухую погоду, вооружившись вилами или лопатой.

В августе можно успеть посеять и собрать урожай скороспелого редиса, шпината, летних сортов салата. Также это время подходит и для обустройства дополнительных плантаций садовой земляники, при этом посадку производить необходимо в пасмурную погоду или же вечером. Уже пустые грядки стоит засеять люпином, гречкой или фацелией, что поможет обогатить почву, пишет "Тюменская область сегодня".