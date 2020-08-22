"Сны улиц" вновь возвращаются на улицы города

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

15-ый фестиваль уличных театров "Сны улиц" проходит в Тюмени 21 и 22 августа. В этом году юбилейный фестиваль переместился из сквера Комсомольский и площади перед драмтеатром на площадки города.

Тюменцев ожидают спектакли в жанре променада, шествия. Постановки подготовлены так, чтобы их было видно издалека.

Так, 21 августа зрители уже увидели семинар-тренинг от Олега Скотникова (Санкт-Петербург) и Сергея Корсакова (Москва), уличный променад персонажей из спектакля "Мумий-land" Театра "Мимикрия", а также музыкальный перформанс с барабанами "Кракатау Батукада" студии барабанов "Полиритмия".

22 числа тюменцев ждет насыщенная программа. В 15:00 в жилом квартале "Новин" пройдет интерактивное уличное шоу для всех возрастов "Моллюск Ревю" от Санкт-Петербургского Театрального Товарищества "КОМИК-ТРЕСТ". В 17:00 вас ожидает личное шествие "Между завтра и вчера" самарского уличного театра "Пластилиновый дождь" в жилом комплексе "Звездный". В завершении в 19:00 в жилом комплексе "Ново-Патрушево" выступит московский авторский театр "Эскизы в пространстве" с уличным шествием "Затерянный караван".

Не пропустите одно из самых ожидаемых событий года! Напоминаем, что несмотря на разрешение выйти в офлайн всем зрителям обязательно нужно иметь при себе маски.