В Тюменской области за сутки выявлено 53 новых пациента с коронавирусом

13:26 17 августа 2020
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За последние сутки в России выявлено 4 892 новых случая коронавируса, в том числе 53 - в Тюменской области. В целом на территории региона с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 7 073 человек.

За сутки в области выздоровели 40 человек, за весь период - 6 710. На ИВЛ находятся 14 пациентов. Под медицинским наблюдением 840 человек, на перевахтовке - 3 267 человек. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодня  в России выявлено 927 745 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 740 летальных исходов, выздоровело 736 101 человек.

Теги: коронавирус , статистика
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