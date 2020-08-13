65 новых случаев коронавируса зерегистрировано в Тюменской области

За последние сутки в России выявлено 5 057 новых случаев коронавируса, в том числе 65 - в Тюменской области. В целом на территории региона с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 6 855 человек.

За сутки в области выздоровели 93 человека, за весь период - 6 335. На ИВЛ находятся 14 пациентов. Под медицинским наблюдением 1034 человека, на перевахтовке - 3230 человек. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 907 758 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 384 летальных исхода, выздоровело 716 396 человек.