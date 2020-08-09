Тоболяки расскажут о предпочтениях в развитии городских сообществ

В Тобольске 11 августа проведут опрос среди горожан, чтобы выяснить: каких городских сообществ им не хватает. Результаты будут использовать для выбора новых городских активностей, при открытии клубов и запуске курсов.

Принять участие в опросе можно будет около ТРЦ "Жемчужина Сибири" и в Саду Ермака. Он стартует в 18:00. Промоутеры в образах мимов помогут отсканировать QR-код и перейти к вопросам. После заполнения анкеты участникам предложат сфотографироваться с актерами.

"Наша задача - поддержать молодых лидеров, помочь им развивать городские сообщества, которые действительно интересны тоболякам. По результатам опроса мы поймём, какие сферы востребованы, чему жители города хотели бы обучиться с нуля или продолжить изучать вместе с единомышленниками", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Присоединиться к опросу можно онлайн по ссылке: https://vk.cc/awJz6y, отвечать на вопросы можно в любое удобное время, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

Отметим, подобное исследование проводится впервые в городе и является частью проекта "Делай дальше" о развитии сообществ.