В Тюменской области 83 стобалльника по ЕГЭ

В Тюменской области 83 выпускника по итогам сдачи ЕГЭ стали стобалльниками. Ученики получили сто баллов по 10 дисциплинам, больше всего их по русскому языку — 28, химии — 13, информатике — 11 и математике — 9.

Выпускник тюменской гимназии №21 Андрей Левченко набрал в общей сумме 300 баллов по математике, физике и информатике. По 200 баллов набрали на экзаменах Кирилл Чалков из тобольской гимназии Н.Д. Лицмана, Софья Посохова из областной физико-математической школы и Иван Зверев из ишимской школы №31.

130 выпускников написали экзамены на 98–99 баллов. По сравнению с прошлым годом в 1,5 раза выросло общее количество высокобалльников — почти 3,5 тысяч ребят.