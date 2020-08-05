В Тюмени с начала сезона в водоемах утонули 8 человек

17:19 05 августа 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени за лето в водоемах погибли восемь человек, из них — один ребенок. Основная причина гибели на воде — купание в необорудованных и запрещенных местах водоемов, а также купание в нетрезвом виде.

Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает тюменцам о правилах безопасного поведения на воде:

— купайтесь только в разрешенных, оборудованных местах;

— не заплывайте за буи и ограждения;

— не приближайтесь к водному транспорту;

— не находитесь в воде более 10–15 минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги.

— не оставляйте детей без присмотра вблизи водоема.

Теги: статистика , утопление
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