В Тюмени с начала сезона в водоемах утонули 8 человек

В Тюмени за лето в водоемах погибли восемь человек, из них — один ребенок. Основная причина гибели на воде — купание в необорудованных и запрещенных местах водоемов, а также купание в нетрезвом виде.
Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает тюменцам о правилах безопасного поведения на воде:
— купайтесь только в разрешенных, оборудованных местах;
— не заплывайте за буи и ограждения;
— не приближайтесь к водному транспорту;
— не находитесь в воде более 10–15 минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги.
— не оставляйте детей без присмотра вблизи водоема.
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