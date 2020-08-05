В тюменской ОКБ№2 коронавирус подтвердился у 51 человека

С 11 июля по 3 августа в Областной клинической больнице №2 с 11 июля выявлен 51 случай COVID-19, в том числе у 25 пациентов. Сам очаг Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области зарегистрирован 11 июля.

Все заболевшие изолированы и проходят лечение. Определен круг контактных лиц, проведено их лабораторное обследование. За всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение, назначено профилактическое лечение. В учреждении проведена заключительная дезинфекция, сообщает Оперштаб Тюмени.

Обращаемость за экстренной и неотложной помощью в ОКБ №2 составляет более 850 человек в сутки. Для минимизации риска заражения COVID-19 среди больных и сотрудников в больнице применяется специальная схема маршрутизации пациентов.

В приёмных отделениях оборудованы палаты-изоляторы, обсервационные палаты, а также изолированный реанимационный зал, в которых медики с соблюдением всех мер индивидуальной защиты осматривают больных и оказывают необходимую медицинскую помощь. Все госпитализированные пациенты без исключения проверяются на коронавирус. До получения результатов теста они находятся в изоляции от остальных пациентов. Если тест отрицательный – пациент из обсервационной палаты переводится в профильное отделение стационара на долечивание, при положительном – в моногоспиталь с возможностью оказания медицинской помощи по необходимому профилю.