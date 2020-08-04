Тюменцам рассказали об экспонатах Тобольского музея

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение в своих социальных сетях продолжает рассказывать об уникальных экспонатах из своих структурных подразделений. В этот раз подписчиков решили познакомить с угловыми арфами, хранящимися в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике.

Угловая арфа – это один из любимейших и красивых многострунных щипковых инструментов в музыкальной культуре ханты и манси. Мансийский сказитель, неторопливо перебирая струны, читал нараспев предания об историческом прошлом народа, о древних героях. Игра на "лебеде" сопровождала исполнение песен и на медвежьем празднике.

Верхняя часть длинной шейки как правило украшалась. На представленных образцах мы можем видеть инструменты, украшенные птичьей головой с клювом и глазами, а также конской головкой.

Можно предположить, что более архаичным образом в оформлении угорских арф являлся образ птицы, о чем свидетельствует его название “журавль”, “лебедь”, даже в том случае, когда гриф венчает голова коня. Присутствие на грифе образа коня подтверждает достаточно тесные и древние связи сибирских угров с кочевыми народами Великой Евразийской степи, в культуре которых он играл важную роль.

В угловом пространстве между корпусом и шейкой должны быть натянуты от 7 до 13 струн, которые в настоящее время утрачены. На старинных инструментах изначально натягивались жильные струны, которые обладали хорошим тембром, но служили очень недолго.

А.И. Юшкова, вдова основателя Тобольского музея Ивана Николаевича Юшкова, в своих воспоминаниях перечисляет музыкальный инструмент в числе первых предметов, привезенных в 1870 году с Обдорской ярмарки. Она пишет: "…были привезены им (И.Н. Юшковым), в числе многих предметов, разная самоедская утварь: одежда, музыкальные инструменты (один из них наподобие лебедя) и прочие, которые и в настоящее время занимают видное место в музее".

Еще больше интересной информации о выставках и уникальных экспонатах вы можете узнать в официальной группе ТМПО.