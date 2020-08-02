В реабилитационном центре Тобольска провели "Уроки здоровья" для детей и подростков

Более 20 "Уроков здоровья" провели медицинские сестры приемного отделения социально-реабилитационного центра Тобольска для детей и подростков в течение июля. Темы для занятий выбрали наиболее актуальные: "Как оставаться здоровым", "Осторожно – коронавирус!", "Курить – здоровью вредить" и другие.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, к реализации нового проекта центра "Мать и дитя: счастье быть вместе!" привлекли не только медицинских работников, но и педагогов-психологов. Они организовали занятия для девочек подросткового возраста, направленные на формирование ответственного отношения к сохранению здоровья, созданию семьи и будущему материнству.

Физкультурно-оздоровительную работу с детьми проводит инструктор по адаптивной физической культуре Юлия Юлтанова. Ребята посещают тренажерный зал, занимаются фитбол-гимнастикой, участвуют в спортивных играх.

Специалисты центра отмечают: здоровью научить нельзя, но воспитывать потребность быть здоровым нужно.

"Каждый ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации и поступающий в центр, находится под пристальным вниманием разных специалистов. Мы стремимся не только воспитывать его, но и всесторонне развивать физически и нравственно. Ребята учатся соблюдать правила личной гигиены, укреплять иммунитет, вести здоровый образ жизни, заниматься физической и лечебной физкультурой. От усвоения этих правил во многом зависит вся их последующая жизнь", – прокомментировала заведующая отделением срочной социальной помощи СРЦН Екатерина Тиссен.