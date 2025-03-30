Ранняя диагностика важна для профилактики туберкулеза

Регулярные обследования, особенно для групп риска, помогают выявить туберкулез на ранних стадиях, что значительно облегчает его лечение. Скрининг населения, особенно в местах с высокой заболеваемостью, позволяет выявить бессимптомные случаи и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Врач-фтизиатр, пульмонолог Юлия Шишкина, заведующая отделением для больных туберкулезом органов дыхания ОКФЦ, подчеркивает важность раннего обращения за медицинской помощью: "Если есть подозрение на туберкулез, важно пройти обследование и получить диагноз. Раннее выявление позволяет начать лечение и снизить риски. При подтверждении диагноза необходимо обсудить с врачом оптимальный план лечения".

Вакцинация также играет важную роль в профилактике туберкулеза. Она помогает снизить риск развития заболевания и его тяжелых последствий.

Профилактика туберкулеза — это комплексный подход, который включает в себя раннюю диагностику, регулярный скрининг и вакцинацию. Заботясь о своем здоровье и здоровье окружающих, мы можем значительно снизить уровень заболеваемости туберкулезом и обеспечить более безопасное будущее для всех, - сообщает Мегатюмень.