О влиянии депрессии на мозг рассказала психиатр

Врач психиатр-нарколог Марина Калюжная рассказала, как депрессивные состояния влияют на мозг.

– Исследования показывают, что при депрессии происходят изменения в работе нейротрансмиттеров – химических веществ, которые передают сигналы между нервными клетками. В частности, нарушается баланс серотонина, дофамина и норадреналина, что приводит к ухудшению настроения, апатии и снижению мотивации, – объяснила эксперт.

Депрессия может значительно ухудшать умственные способности. Пациенты часто жалуются на проблемы с концентрацией внимания, памятью и принятием решений.

– Это связано с тем, что депрессия влияет на работу префронтальной коры и гиппокампа, которые играют ключевую роль в когнитивных процессах. Кроме того, хронический стресс и повышенный уровень кортизола могут вызывать нейровоспаление, что также негативно сказывается на умственных способностях, – рассказала Марина Калюжная.

По словам эксперта, магнитно-резонансная томография может быть назначена для исключения других заболеваний, которые могут имитировать симптомы депрессии, например, опухоли мозга или нейродегенеративные заболевания.

– Однако и при депрессии на МРТ могут быть видны определенные изменения. Например, уменьшение объема гиппокампа или изменения в белом веществе мозга, которые связаны с нарушением связей между различными его отделами. Эти изменения помогают врачу лучше понять природу заболевания и подобрать оптимальное лечение, – уточнила психиатр-нарколог.



Депрессия — это системное заболевание, которое влияет не только на мозг, но и на весь организм. Хронический стресс и повышенный уровень кортизола могут приводить к развитию сердечно-сосудистых и других заболеваний, - сообщает Тюменская область сегодня.