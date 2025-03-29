Секрет своего долголетия раскрыла 92-летняя тюменка

Тюменка Нелли Варзина поделилась секретами долголетия и яркими воспоминаниями о жизни. В свои 92 года она сохраняет бодрость духа, оптимизм и активный образ жизни.

Родившись в 1931 году, Нелли Константиновна пережила множество исторических событий, включая Великую Отечественную войну и эпоху Сталина. Однако, по ее словам, эти события мало повлияли на ее жизнь, так как семья жила на Урале, где не было голода.

Одним из ярких и важных эпизодов стала работа рентгенологом в Якутии, куда она переехала вслед за мужем в 1959 году. Жизнь в суровых условиях Севера, где приходилось ютиться в тесных комнатах рядом с другими семьями, справляться с бытовыми трудностями.

– Когда ты молод, то все это не в тягость, – вспоминает она.

Нелли Константиновна всегда вела активный образ жизни. С юности она увлекалась спортом: занималась лыжами, гимнастикой на кольцах, а позже организовала пробежки и занятия физкультурой для соседей. Даже в пожилом возрасте продолжала посещать тренажерный зал и бассейн.

Секреты своего долголетия она видит в оптимизме, любви к жизни и доброте.

– Никогда никому не делала гадостей, только добро, – говорит она.

Нелли Константиновна отмечает, что важно не поддаваться унынию и всегда находить радость даже в мелочах: общении с близкими, чтении книг, путешествиях.

Она вырастила двух дочерей, имеет трех внучек и правнуков. Активно общается с родными, путешествует, в том числе в Испанию, где живет одна из дочерей.

Своим главным жизненным принципом долгожитель считает доброту, - сообщает Тюменская область сегодня.