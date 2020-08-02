Иностранные студенты выбирают ТюмГУ для изучения русского языка

Предвузовскую подготовку в режиме онлайн по русскому языку в подготовительном отделении для иностранных граждан прошли 90 слушателей, из которых 20 выпускников освоили программу на "отлично".

Сертификаты об успешном освоении русского языка и общеобразовательных предметов по выбранному профилю (гуманитарный, естественно-научный, экономический, инженерно-технический) получили 89 выпускников. По стандартной программе, продолжительностью 9 месяцев, прошли обучение 65 человек, 25 человек обучались по интенсивной программе – семь месяцев. Большая часть выпускников 2020 года поступит в ТюмГУ на направления бакалавриата и магистратуры.

Китайские слушатели хорошо зарекомендовали себя в процессе освоения программы. Они были направлены на обучение в рамках двустороннего договора между ТюмГУ и Китайским нефтяным университетом. ТюмГУ ждёт новых иностранных студентов на обучение в 2021 году. Уже сейчас оставлено более 70 заявок, при этом 20 учеников продолжат обучение по углублённой (трехсеместровой) программе, пишет ИА "Тюменская линия".