Индиец из Тюмени представил регион на всероссийском съезде иностранных студентов

В Краснодаре состоялся IX Всероссийский съезд иностранных студентов страны. Тюменскую область на форуме представил индиец Праджавал Нама.
На съезде активному студенту Праджавалу Нама удалось установить деловые знакомства для дальнейшего сотрудничества с регионом. По информации издания "Тюменская область сегодня", Праджавал еще до участия в мероприятии успел организовать интернациональный клуб студентов Тюменской области. В нем учащиеся из разных стран собираются вместе, делятся опытом, проводят мероприятия и помогают друг другу.
В съезде участвовали более сотни студентов со всех уголков страны. На форуме иностранные студенты выносили на обсуждение важные вопросы. Одним из них стал процесс обучения в России в условиях пандемии COVID-19, особое внимание студенты уделили проблеме прохождения практики.
Итогом съезда стала принятая резолюция, которая будет направлена президенту страны и правительству, а также министерствам и ведомствам, которые ответственны за пребывание иностранных студентов на территории России.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru