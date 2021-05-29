Индиец из Тюмени представил регион на всероссийском съезде иностранных студентов

Фото: Ассоциация Иностранных Студентов в Новосибирске

В Краснодаре состоялся IX Всероссийский съезд иностранных студентов страны. Тюменскую область на форуме представил индиец Праджавал Нама.

На съезде активному студенту Праджавалу Нама удалось установить деловые знакомства для дальнейшего сотрудничества с регионом. По информации издания "Тюменская область сегодня", Праджавал еще до участия в мероприятии успел организовать интернациональный клуб студентов Тюменской области. В нем учащиеся из разных стран собираются вместе, делятся опытом, проводят мероприятия и помогают друг другу.

В съезде участвовали более сотни студентов со всех уголков страны. На форуме иностранные студенты выносили на обсуждение важные вопросы. Одним из них стал процесс обучения в России в условиях пандемии COVID-19, особое внимание студенты уделили проблеме прохождения практики.

Итогом съезда стала принятая резолюция, которая будет направлена президенту страны и правительству, а также министерствам и ведомствам, которые ответственны за пребывание иностранных студентов на территории России.