Индиец из Тюмени представил регион на всероссийском съезде иностранных студентов

11:31 29 мая 2021
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Фото: Ассоциация Иностранных Студентов в Новосибирске

В Краснодаре состоялся IX Всероссийский съезд иностранных студентов страны. Тюменскую область на форуме представил индиец Праджавал Нама.

На съезде активному студенту Праджавалу Нама удалось установить деловые знакомства для дальнейшего сотрудничества с регионом. По информации  издания "Тюменская область сегодня", Праджавал еще до участия в мероприятии успел организовать интернациональный клуб студентов Тюменской области. В нем учащиеся из разных стран собираются вместе, делятся опытом, проводят мероприятия и помогают друг другу.

В съезде участвовали более сотни студентов со всех уголков страны. На форуме иностранные студенты выносили на обсуждение важные вопросы. Одним из них стал процесс обучения в России в условиях пандемии COVID-19, особое внимание студенты уделили проблеме прохождения практики.

Итогом съезда стала принятая резолюция, которая будет направлена президенту страны и правительству, а также министерствам и ведомствам, которые ответственны за пребывание иностранных студентов на территории России.

Теги: иностранцы , студенты , съезд
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