ГИБДД Тюменской области фиксирует нарушения правил авто с иностранными номерами

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области каждый день пополняют федеральную базу владельцев автомобилей с иностранными номерами, движущихся по территории региона. Только за последние два месяца автоинспекторы зификсированы более 350 автомобилей.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, при нарушении ПДД водители автомобилей с иностранными номерами, числящиеся в базе, не смогут уйти от штрафов. С начала 2021 года в Тюменской области водители и владельцы автомобилей с иностранными номерами 511 раз привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД.

Владельцы машин с иностранными госномерами могут найти список своих нарушений на официальном сайте гибдд.рф и здесь же оплатить постановления по нарушениям. Если же штраф не будет оплачен в определенный законом срок, то к владельцу могут применить штрафные санкции по ст.20.25 КоАП РФ. Если это иностранный гражданин, то ограничительные меры, вплоть до запрета въезда в Россию.