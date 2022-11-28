Тюменские власти продлили запрет на работу иностранцев в пассажироперевозках

Запрет на привлечение иностранных граждан в Тюменской области в сфере перевозки пассажиров устанавливается ежегодно, начиная с 2015 года.

Запрет распространяется на иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов в сфере сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31), легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32), а также деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (код 49.4).

"Установление вышеуказанных запретов обусловлено прежде всего региональными особенностями рынка труда и необходимостью в приоритетном порядке трудоустройства граждан Российской Федерации, а также повышением уровня безопасности пассажиров и снижением количества дорожно-транспортных происшествий", - поясняют в правительстве ТО.

Отмечается, что запрет не распространяется на граждан ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), а также тех иностранцев, кто работает на основании разрешений на работу или имеет вид на жительство, разрешение на временное проживание, свидетельство о предоставлении временного убежища, удостоверение беженца, свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия в переселении в Россию соотечественников.