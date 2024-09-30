В Тюмени запустят проект по адаптации детей иностранцев

Заседание рабочей группы по реализации проекта "Мой новый друг", направленного на адаптацию и интеграцию детей иностранных граждан в российское общество, состоялось в Тюмени, сообщили в Комитете по делам национальностей Тюменской области.

"Программа "Мой новый друг" отвечает планам работы Стратегии государственной национальной политики, Стратегии национальной безопасности, концепции миграционной политики России. Поэтому однозначно в следующем году мы ее поддержим и продолжим работу, будем оказывать всестороннюю методическую и организационную поддержку", - пояснил начальник отдела по делам национально-культурных объединений и казачества Комитета по делам национальностей Тюменской области Вильдан Якупов.

Председатель Тюменского регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев подчеркнул актуальность и своевременность проекта. По его словам, в наступившем учебному году количество детей иностранных граждан в школах возросло, также как и студентов-иностранцев в вузах.

Работа по программе адаптации детей иностранных граждан в Тюменской области планомерно продолжается. Свои планы на 2024-2025 учебный год наметили школы №9 и №69, центр "Этнос". Работу с иностранными студентами ведут Тюменский индустриальный и Тюменский государственный университеты.