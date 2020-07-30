В ОКБ №2 поступили новые рентген-аппараты

Два цифровых рентген-аппарата поступили в Областную клиническую больницу №2 Тюмени. Один аппарат предназначен для взрослой поликлиники больницы, второй — для обследования детей.

Во взрослой поликлинике работы по настройке аппарата завершаются. Планируется, что уже через неделю пациенты оценят плюсы новой техники – подвижная рентген-трубка позволит обследовать человека полностью: есть возможность производить рентгенографию грудной клетки, поясничных отделов, голеностопа, тазобедренных суставов. Оборудование обеспечит потребность всего прикрепленного населения в рентген-диагностике и позволит внедрить новые виды исследований. Современный комплекс дает дополнительные опции – проводить ирригоскопию и гастроскопию – исследования толстого кишечника и желудка, а также узнать состояние почек и других органов.

В детском стационаре ОКБ №2 новая рентген-установка станет третьей по счету. С окончанием его монтажа удастся наиболее оптимально распределить потоки пациентов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.