Тюменцам подарили "Лето с оркестром"

Фото: Дмитрий Сиялов

Тюменский духовой оркестр и солисты Центра культуры и творчества "Тюмень" подарили горожанам концерт "Лето с оркестром" 25 июля.

В День города 2020 шесть площадок стали сценой для тюменских музыкантов. Тюменский духовой оркестр под руководством дирижера Тимура Бахрова, солисты Центра культуры и творчества "Тюмень", а также вокал-бэнд "Матрица" устроили для горожан настоящий концерт.

Музыкальный автобус с артистами доставил праздник на Площадь 400-летия Тюмени, Цветной бульвар, Мост Влюбленных, Масловский взвоз, в сквер Льва Ровнина и "Серебряные ключи".

На уличные концерты собралось много слушателей разных возрастов, кусочек искусства достался каждому!