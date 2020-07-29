Тюменцам рассказали о первой художественной выставке в Тобольске

Фото: пресс-служба ТМПО

Выставка длилась около года – с 27 мая 1901 года по 3 июня 1902 года. Поводом для её открытия стала полученная Губернским музеем картина известного художника С.В. Иванова "В лесу". Первоначально это полотно демонстрировалось в Праге, потом было доставлено в Тюмень, а мае 1901 года – в Тобольск.

Крупнейшим культурным событием в жизни Тобольска и нашего края стала первая художественная выставка.

Выставка была организована по инициативе сотрудников Губернского музея, а разместилась она в стенах Народной аудитории. Это здание не сохранилось до наших дней, чаще всего мы вспоминаем о нем как о деревянном Театре-теремке.

Всего было выставлено 161 художественное произведение. Посетители могли созерцать работы, выполненные в разной технике: масляная живопись, акварель, пастель, клеевые краски, карандаш, гравюра.

Накануне Губернским музеем был разработан проект создания в Тобольске Сибирского художественного музея. В столичных газетах напечатано обращение к русским художникам о содействии этому прекрасному начинанию и об оказании помощи при комплектовании музея авторскими художественными произведениями.

Для экспонирования удалось привлечь работы многих известных художников: А. Саврасова, Б. Ландезен, И.К. Айвазовского, Н. Сверчкова, Ю. Клевера, В.М. Максимова, Н. Уткина, В.М. Васнецова, И.Н. Крамского. А.И. Куинджи, Р. С. Левицкого, В. Е. Маковского, В. Д. Поленова, И. Е. Репина, И. И. Шишкина, Н. А. Ярошенко, А. А. Киселёва, первых тобольских художников М.С. Знаменского, И.А. Калганова и многих других.

Особо стоит отметить, что от Губернского музея были представлены две работы популярного в это время художника А.Н. Бенуа.

В статье использованы изображения предметов из фондов структурного подразделения "Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник".