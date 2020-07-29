В Тюменской области 55 случаев заболевания клещевыми инфекциями

В Тюменской области зарегистрировано 17 815 обращений по поводу присасывания клещей, из обратившихся 3698 — дети от 0 до 14 лет. Всем пострадавшим назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Ленина, 69).

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций: 8-9044-92-92-30.