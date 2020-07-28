В Тюмени ремонтируют и строят 80 км дорог

17:15 28 июля 2020
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В областном центре строятся и реконструируется более 80 километров дорог. Подрядчики начали ремонт улиц Первомайской и Советской, вскоре они приступят к работам на улицах Герцена, Мориса Тореза, Малыгина, участки улиц Республики, Ленина, 50 лет Октября, Урицкого и Челюскинцев.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из запланированных 26 ремонт завершен уже на 11 улицах. Сейчас техника работает на 12 объектах, к оставшимся планируется приступить в сентябре.

Продолжается строительство новых дорог. Так, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в жилом районе Ново-Патрушево строятся  две дороги по улицам Павла Шарова протяженностью 1,9 км и Александра Митинского протяженностью 0,68 км.

Теги: ремонт дороги
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