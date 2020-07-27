Тюменцы поделились с нуждающимися семьями детскими велосипедами и самокатами

В рамках проекта #ВелодоброТюмени горожане передали семьям 11 велосипедов, самокатов и беговелов. Акция инициирована городской администрацией.

"К сожалению, некоторые родители могут позволить купить ребенку велосипед или ролики. Проект #ВелодоброТюмени помогает в этом семьям с детьми, находящимся с в сложной финансовой ситуации. Мы попросили жителей Тюмени по возможности отдать ставшие уже невостребованными велосипеды, самокаты, беговелы, ролики, скейтборды тем, кто в них действительно нуждается", - рассказал директор городского департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин.

Все 11 единиц техники были переданы детям из семей, состоящих в банке данных, как находящиеся в социально опасном положении. Сразу несколько транспортных средств отправились в семью Зыряновых, в которой шестеро детей. Старшей дочери уже 20 лет, а вот младшим двойняшкам Никите и Даше только 6. Им и их старшим братьям-школьникам подарили велосипеды, самокаты и беговел.

Для того, чтобы активный досуг ребятишек был безопасным, помощники инспекторов дорожного движения из "Отрядов мэра" провели для них интерактивное занятие на импровизированной трассе.

Акция продлится до конца лета. Прием транспорта осуществляется на базах ДЮСШ №2 по вторникам и четвергам с 15.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 14.00 по следующим адресам:

- ул. Судоремонтная, 1а/1. Телефон администратора - 8-929-200-9881;

- ул. Гилевская роща, 1 (лесопарк "Гилевская роща"). Телефон администратора - 8-922-000-5672

- ул. Аккумуляторная, 15. Телефон администратора - 8-919-944-9413

- ул. Широтная, 263, корпус 1 (район ТЭЦ-2). Телефон администратора - 8-922-000-5672.

По мере поступления и приведения в надлежащий вид средств передвижения будут организованы последующие мероприятия по передаче транспорта ребятам, которые в нем нуждаются, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.