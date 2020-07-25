Врачи ОКБ №2 вернули к жизни пациентку с обширным инсультом

08:36 25 июля 2020
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newsprom.ru

У женщины, которая находилась на стационарном лечении, внезапно образовался тромб в головном мозге. Пациентка не могла двигаться и говорить.

Осмотр невролога и КТ-нейровизуализация с ангиографией показали,  что из-за тромба практически все полушарие головного мозга лишилось притока крови. Подобные ишемические инсульты  очень часто приводят к смерти либо к инвалидности.  Пациентке  экстренно удалили тромб.

"Для лечения инсульта очень важен фактор времени. Человек с нарушением движения, речи, мимики лица, как можно быстрее должен быть направлен в специализированное медицинское учреждение для восстановления мозгового кровообращения", - рассказала заведующая экстренным неврологическим отделением ОКБ №2  Лариса Муратова.

После операции кровоток в головном мозге восстановился. За время последующего лечения у пациентки полностью исчезли признаки инсульта, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Теги: здравоохранение , инсульт
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