Врачи ОКБ №2 вернули к жизни пациентку с обширным инсультом

У женщины, которая находилась на стационарном лечении, внезапно образовался тромб в головном мозге. Пациентка не могла двигаться и говорить.

Осмотр невролога и КТ-нейровизуализация с ангиографией показали, что из-за тромба практически все полушарие головного мозга лишилось притока крови. Подобные ишемические инсульты очень часто приводят к смерти либо к инвалидности. Пациентке экстренно удалили тромб.

"Для лечения инсульта очень важен фактор времени. Человек с нарушением движения, речи, мимики лица, как можно быстрее должен быть направлен в специализированное медицинское учреждение для восстановления мозгового кровообращения", - рассказала заведующая экстренным неврологическим отделением ОКБ №2 Лариса Муратова.

После операции кровоток в головном мозге восстановился. За время последующего лечения у пациентки полностью исчезли признаки инсульта, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.