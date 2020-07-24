В Тюменской области подтвердилось 100 новых случаев коронавируса

Фото Дмитрия Уженцева

За последние сутки в России выявлено 5 811 заболевших коронавирусом. В Тюменской области диагноз подтвердился у 100 человек, в том числе у 12 детей. Всего на территории региона зарегистрировано 5190 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки в регионе выздоровели 152 человека, за весь период - 3 687 человек. Умерло с начала пандемии 24 пациента с коронавирусом.

23 пациента из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. В обсерваторах размещены 29 человек, 1202 - под медицинским наблюдением.

Всего в России выявлено 800 8496 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 046 летальных исходов выздоровели 588 774 человека.