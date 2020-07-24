Тюменским школьникам расскажут об урбанистике и интеллектуальных энергосистемах

В Тюмени с 3 августа в центре "Новое поколение" начнутся четыре обучающих курса. Ученикам 9–11 классов предлагают узнать об урбанистике, интеллектуальных энергетических системах, криптографии и синтаксисе русского языка.

Участие бесплатное. Вести образовательные программы будут опытные педагоги. Количество мест ограничено, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться с личного аккаунта ученика до 30 июля. При успешном завершении образовательной программы школьники будут внесены в базу регионального центра, а также получат сертификаты о прохождении обучения.

"Мы регулярно проводим образовательные программы для одаренных школьников и увлеченных наукой педагогов. Они совершенно разные; это позволяет выбирать занятие согласно своим интересам. Сейчас занятия проходят в онлайн-формате, что позволяет вовлечь в процесс большое количество участников. Также это редкая возможность попасть на занятия к востребованным опытным педагогам, получить консультацию по сложным или западающим темам, открыть для себя новое в школьных предметах или попробовать себя в решении олимпиадных заданий", — рассказала руководитель регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области Татьяна Вешкурцева.