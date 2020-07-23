В Тюменской области еще одна смерть пациента с COVID-19

За последние сутки в России выявлено 5 848 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 103 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 5090 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки в Тюменской области 168 человек выздоровели, за весь период выздоровели 3535 человек. 22 пациента из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 41 человек размещены в обсерваторах, 1167 человек остаются под медицинским наблюдением.

"Несмотря на все усилия врачей скончался мужчина 59 лет с тяжелым течением двусторонней пневмонии на фоне отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 24 пациента с коронавирусом", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 795 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.