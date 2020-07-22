С начала июля в тюменских лесах произошло 46 пожаров

09:25 22 июля 2020
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Фото: pixabay.com

С 1 по 21 июля на территории Тюменской области зафиксировано 46 лесных пожаров на общей площади 244,4 га. 31 возгорание произошло по вине человека.

Сегодня и завтра по Тюменской области прогнозируется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах. Жителям области напоминают о действии особого противопожарного режима. Запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность.

"Если вы обнаружили пожар в лесу или на сопредельной с лесом территории, немедленно звоните: 8-800-100-94-00. Ваш звонок будет принят диспетчером региональной диспетчерской службы лесного хозяйства для принятия необходимых мер", — сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Всего с начала года в лесах области зарегистрировано 136 лесных пожаров на общей площади 910,37 га.

Теги: лесные пожары
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