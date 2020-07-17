За сутки в лесах Тюменской области произошло 6 пожаров

По данным Тюменской авиабазы, за прошедшие сутки на территории региона возникло 6 лесных пожаров — 3 в Тюменском, 1 — в Уватском, 1 — в Абатском, 1 — в Ишимском районах.

Из них 4 ликвидировано, 1 локализован, 1 действует, ведутся работы по ликвидации. На лесном пожаре, зафиксированном 15 июля в Уватском районе, также проводятся работы по ликвидации.

Всего с начала года на территории Тюменской области произошел 121 лесной пожар. Тюменцам напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим. В лесах запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.