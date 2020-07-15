В Тюменской области ликвидировали три лесных пожара

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие сутки на территории региона ликвидировано три лесных пожара — в Тюменском, Голышмановском и Юргинском районах.

Сегодня, 15 июля, в Тюменской авиазоне ожидается высокая степень пожарной опасности. В регионе действует особый противопожарный режим. В лесах запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях. За нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.

Всего с начала года на территории Тюменской области ликвидировано 108 лесных пожаров.