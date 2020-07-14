Новое рентгенологическое оборудование появится в больницах Ишимского района

Четыре новых рентгенологических цифровых комплекса поступило в Областную больницу №4 Ишима. Оборудование было закуплено на средства регионального бюджета на сумму 75 млн рублей.

Один диагностический комплекс был установлен в филиале Областной больницы №4 — Абатской районной больнице. Прежний аппарат, который эксплуатировался с 2004 года, в последнее время регулярно выходил из строя. Специалисты медучреждения опробовали новую технику в тестовом режиме.

"Снимки отличаются высоким разрешением и четкостью. Ещё одно преимущество нового комплекса — быстрота получения результатов исследования. На монитор изображение поступает за считанные секунды. Мы планируем увеличить количество проводимых исследований на онкопатологию, туберкулез и другие заболевания легких", — рассказал заведующий Абатской районной больницей Юрий Лагунов.

В ближайшие дни цифровой рентгенкомплекс заработает в другом филиале Областной больницы №4 — Сорокинской районной больнице. Также два новых комплекса будут установлены на основной базе медучреждения в Ишиме — в отделении лучевой диагностики и в поликлинике №3.