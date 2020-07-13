Депутат гордумы помогла пожилой тюменке привести в порядок квартиру

В течение месяца в квартире труженицы тыла, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Зинаиды Белоусовой был выполнен косметический ремонт. Работы проведены по инициативе депутата Тюменской городской думы Натальи Проскуряковой при участии общественных организаций Калининского округа.

Забота о фронтовиках и тружениках тыла должна быть ежедневной и не ограничиваться праздничными датами, считает депутат. По окончании ремонта она с букетом цветов и праздничным пирогом навестила пенсионерку.

"Чествовать ветеранов в День Победы, безусловно, надо, но все же один день в году – это очень мало. К героям войны нужно относиться так, чтобы они ежедневно ощущали, как много они для нас сделали, постоянно чувствовали нашу заботу, верили, что ни один из них не останется без внимания", – убеждена Наталья Проскурякова.

Вместе с Зинаидой Семеновной депутат осмотрела отремонтированные помещения. Результатом работ пенсионерка осталась довольна и поблагодарила народного избранника за заботу.