В Тюменской области потушили семь лесных пожаров

По информации Тюменской авиабазы, с 10 по 13 июля в регионе зафиксировано 8 лесных пожаров. Возгорания возникли в Ишимском, Голышмановском, Тюменском, Абатском, Заводоуковском, Вагайском районах. Семь пожаров ликвидированы, продолжается тушение пожара в Вагайском районе.

Сегодня в Тюменской авиазоне ожидается высокая степень пожарной опасности. В регионе действует особый противопожарный режим. В лесах запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях.

Всего с начала года на территории Тюменской области произошло 103 лесных пожара.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.