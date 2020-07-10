В Тюменской области тушили два лесных пожара

16:00 10 июля 2020
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Фото: pixabay.com

По данным Тюменской авиабазы, за прошедшие сутки на территории Тюменской области ликвидировано два лесных пожара — в Абатском и Тюменском районах. Сегодня во всех авиазонах Тюменской области ожидается средняя степень пожарной опасности. 

В регионе действует особый противопожарный режим. В лесах запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления и приема пищи в специально отведенных зонах отдыха, предусмотренных на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.

Всего с начала года на территории Тюменской области ликвидировано 95 лесных пожаров.

Теги: лесные пожары
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