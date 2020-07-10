В Тюменской области многодетные семьи могут получить деньги вместо земельного участка

С этого года у многодетных семей региона появится возможность получить альтернативную выплату за земельные участки. Родители будут вправе сами выбирать, в каком виде воспользоваться льготой за третьего и последующих детей.

Новая выплата будет целевой. Ее можно будет направить на покупку готовой квартиры на первичном рынке жилья или новостройки по договору участия в долевом строительстве, на первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита, на погашение жилищного кредита. Средства будут зачисляться напрямую банку или застройщику.

Размер государственной поддержки зависит от состава семьи. Для семьи с тремя детьми её размер составит 323 250 рублей — это усреднённая кадастровая стоимость участка в 10 соток в регионе. А за каждого четвертого и последующего ребенка предусмотрена доплата 64 650 рублей. Её размер составляет 20 % от всей выплаты.

Получить такую льготу может семья с тремя и более детьми, которая стоит в очереди на участок для индивидуального жилищного строительства. Для этого семья обязательно должна состоять на учете как нуждающаяся в жилых помещениях и проживать в Тюменской области более пяти лет (в этот срок включается и проживание в Ханты-Мансийском или Ямало-Ненецком автономных округах).

Информирование многодетных семей, имеющих право на такую поддержку, уже началось. Если многодетные родители хотят получить выплату в этом году, то заявление необходимо подать до 31 июля, в следующем — до 31 августа 2020 года. Семьи из Тюмени или Тюменского района направляют заявление в областной департамент имущественных отношений, а семьи из других городов и сёл региона — в местную администрацию по месту прописки.