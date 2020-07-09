В Тюмени запускают спектакль-аудиопроменад о жизни города в 1990-х годах

Театральный центр "Космос" запускает спектакль-аудиопроменад "Гражданин С", благодаря которому зрители смогут "переместиться" в 90-е годы ХХ века и прогулять по Тюмени в компании невидимого собеседника.
Главный герой постановки, который просит называть себя Саня, поведает историю о своем детстве, первой любви, дружбе и предательстве и проведёт слушателей по значимым для него местам. Погрузиться в атмосферу спектакля можно с помощью чат-бота в Telegram. Путешествие в прошлое рассчитано на 2 часа, однако зритель сможет сам выбирать комфортный темп для прогулки. Основной маршрут проходит по району КПД.
В основу сюжета легли реальные истории тюменцев. По их воспоминаниям и создан образ персонажа. Он отражает целую эпоху и через него показано прошлое нашей страны, рассказал режиссер спектакля Никита Герасимов.
"Гражданин С" будет интересен не только для тех, кто помнит 90-е, но и для современной молодежи. Они родились и выросли в другое время, а наш спектакль - это их шанс узнать, как жили и любили люди того времени, - отметил Герасимов.
Спектакль-аудиопроменад в Тюмени запускается впервые, он не предусматривает массовости - все индивидуально. Формат продиктован современными реалиями и оптимален для с точки зрения профилактика распространения вирусов, отмечает создатель проекта.
Приобрести билет можно на сайте театрального центра "Космос" с 10 июля. После оплаты зритель получит ссылку на чат-бот в Telegram, которая останется у него. Это значит, что прогуляться вместе с Санькой можно будет не один раз.
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