Тюменские музейщики рассказывают о старинной местной газете

Фото: пресс-служба ТМПО

В 1890-1919 годах в Тобольске издавалась частная газета под названием "Сибирский листок", первый номер которой вышел 20 декабря 1890 года. В соцсетях Тюменского музейно-просветительского объединения можно найти информацию об истории создания и развития газеты.

Основателем "Листка" и первым редактором был Александр Сыромятников. После газета перешла в руки книготорговца Алексея Суханова. Авторами газеты были известные писатели, поэты, общественные деятели: Д. Мамин–Сибиряк, П. Грабовский, Н. Ядринцев, Е. Кузнецов и другие. Газету выписывали в Тобольске, Тюмени, Омске, Томске, Иркутске, Минусинске, Москве.

"Листок" публиковал статьи на финансовые, торговые и общественные темы. Широко освещалась культурная жизнь города. Важным разделом газеты были статьи, представляющие значимые государственные события, такие как, например, венчание Императора Николая Александровича с принцессой Алисой Викторией Еленой Луизой Беатрис Гессен-Дармштадской, крещеной под именем Александры Федоровны, которое состоялось 14 ноября 1894 года.

В столице далекой сибирской губернии - Тобольске - жители узнали о бракосочетании буквально через три дня из газеты "Сибирский листок". Выпуск № 89, вышедший в четверг 17 ноября 1894 года содержал напечатанный манифест: "совершилось сегодня в соборной церкви Зимнего Дворца в присутствии духовных и светских особ, бракосочетание Наше с возлюбленной Невестой Нашей благоверной Великой Княжной Александрой Федоровной…".

Последний номер газеты "Сибирский листок" вышел 28 августа 1919 года. В Научной библиотеке Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника сохранился полный комплект номеров тобольской частной газеты доступный для работы исследователей, краеведов и читателей, изучающих историю.

В публикации представлены изображения предметов из фондов структурного подразделения "Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник".