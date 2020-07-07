ТКТО в соцсетях запускает новую рубрику "Филармония рядом"

Фото: пресс-служба ТКТО

Тюменское концертно-театральное объединение совместно с "Афишей Тюмень" запускают новую рубрику "Филармония рядом".

В этой рубрике будут рассказывать о коллективах Тюменской филармонии, о дирижерах, солистах и концертмейстерах.

Первым, конечно, станет Тюменский филармонический оркестр. Это один из основных коллективов филармонии. Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков. В сезоне 2018/2019 у оркестра появился второй дирижёр – Владимир Добровольский.

Сам коллектив появился в 2015 году, 20 ноября состоялось первое выступление ТФО в рамках Музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюмени при участии самого пианиста. Сотрудничество продолжилось и на следующий год – в начале второго творческого сезона оркестр принял участие сразу в нескольких престижных фестивалях Дениса Мацуева. С тех пор ТФО – частый гость на крупных фестивалях и мероприятиях Тюменской области и не только.

Сегодня в составе оркестра играют 67 музыкантов – выпускники ведущих учебных заведений, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, приехавшие из городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов, а также из Узбекистана, Украины, Казахстана и Канады.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.