В Тюмени проводят диагностику Сovid-19 на новом компьютерном томографе

Фото пресс-службы Многопрофильного консультативно-диагностического центра

Более 4 200 КТ-исследований органов грудной клетки провели в отделении лучевой диагностики на базе тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра (МКДЦ), который временно перепрофилировали в апреле для оказания медицинской помощи пациентам с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, обследование в отделении проводят на новом компьютерном томографе SOMATOM Perspective. Оборудование закупили в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Мощный аппарат позволяет добиться высочайшей точности при обследовании и обнаружить патологические изменения на ранних стадиях.

"Организация на базе МКДЦ КТ-кабинета для проведения диагностического обследования пациентам с респираторными заболеваниями – одно из важнейших административных решений, принятых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Он работает ежедневно по 18 часов в сутки, что обеспечивает быстрые и доступные обследования пациентов с подозрением на Сovid-19", - прокомментировала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

По ее словам, широкий охват населения, профессионализм медиков и высокое качество диагностики позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать адекватную схему лечения, а главное - избежать тяжелых осложнений и летальных случаев.

КТ-кабинет работает каждый день, включая выходные, с 07:30 до 01:00. Пациентов сюда направляют врачи городских поликлиник и областных больниц. По итогам исследования устанавливается диагноз и определяется дальнейшая тактика лечения в стационаре, в амбулаторных условиях или на дому.