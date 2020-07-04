Среди тюменцев вырос спрос на туры в Крым и Краснодарский край

Турфирмы в Тюменской области отмечают существенное увеличение потока горожан, желающих провести летний отпуск у моря. Популярностью пользуются Крым и Краснодарский край. И если до 1 июля туры заказывали онлайн, то теперь тюменцы активно посещают филиалы туристических компаний, которые открылись в торговых центрах.

Как рассказала владелица Центра бронирования, председатель комитета по туризму ТРО "ОПОРА РОССИИ" Виктория Голина, с открытия торговых центров и филиалов турфирм в них прошло полторы недели. За это время поток горожан, желающих провести летний отпуск у моря, стал в разы больше.

"Во время самоизоляции и закрытия офиса мы работали удаленно, оформляли туры и авиабилеты. С открытием офиса в ТЦ поток увеличился. Работаем с соблюдением требований Роспотребнадзора", - отметила она.

Эксперт также сообщила, что по сравнению с прошлым годом спрос на туры все-таки меньше, причиной тому – закрытые границы с другими странами. Тем не менее, оформляются путевки по доступным направлениям. Причем делают это и семейные люди, и пенсионеры, и студенты, и туристы-одиночки. Большой популярностью у жителей региона пользуется отдых на курортах Краснодарского края и в Крыму, тем более с 1 июля там официально стартовал туристический сезон, пишет "АиФ - Западная Сибирь".