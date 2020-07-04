Сотрудников ГИБДД Тюменской области наградили за достойную службу

Более 100 сотрудников подразделений ГИБДД Тюменской области были награждены ведомственными медалями, почетными знаками, почетными грамотами за добросовестное отношение к службе и в связи с 84-й годовщиной образования службы Госавтоинспекции.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, начальнику отделения дорожной инспекции УГИБДД по Тюменской области Максиму Зайцеву и старшему инспектору ДПС межмуниципального отдела ГИБДД "Тобольский" Радику Рахимову вручили благодарственные письма Тюменской областной думы.

Сотрудники ГИБДД Тюменской области патрулируют дороги, противостоят и преступности, и правовому нигилизму. Способствует этому реализация в регионе программы "Повышение безопасности дорожного движения". Так, в 2020 году для подразделений ГИБДД планируется приобрести 20 патрульных автомобилей "Лада Веста", три автомобиля "Лада Ларгус". Автомобили будут использоваться для несения службы в сельской местности.