В Тюменской области 85 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 85 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 3 316 случаев коронавируса.

За сутки 40 человек выздоровели, за весь период выздоровели 1 915 человек. 12 пациентов находятся на аппаратах на ИВЛ. 136 человек находятся в обсерваторах, 1 216 человек остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлено 667 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 859 летальных исходов, выздоровели 437 893 человека.